Власти Удмуртии прокомментировали ситуацию с переездом школы для детей-инвалидов

Родителей учеников школы №39 в Ижевске заверили, что решение примут с учётом их мнения.

Ижевск. Удмуртия. Для школы №39 в Ижевске найдут новое помещение, отвечающее всем требованиям. Такое поручение глава Удмуртии Александр Бречалов дал министру образования и науки республики Светлане Болотниковой, передаёт пресс-служба руководства региона. Вопрос о переезде будет решаться только после обсуждения с родителями и общественностью.

«Действительно, у нас сложилась сложная ситуация с коррекционной школой №39. По итогам обследования она признана аварийной, и весь учебный процесс в настоящее время переведён на дистант. Мы находимся в постоянном контакте с родителями детей, обсуждаем возможные варианты выхода из ситуации. Но нужно чётко понимать, что все возможные решения, будь то перевод групп в другие школы, либо срочный капитальный ремонт 39 школы займут не меньше месяца», — рассказала министр.

Подробно изучив ситуацию, глава Удмуртии принял решение о поиске нового помещения, отвечающего всем требованиям и нормам учебного процесса школы. В настоящее время изучаются несколько вариантов.

«Совместно мы найдем оптимальную возможность для скорейшего продолжения учебного процесса», — подчеркнула Светлана Болотникова.

Напомним, ранее стало известно, что из-за длительного отсутствия капремонта здание школы пришло в аварийное состояние. Детей-инвалидов пришлось отправить на дистант до 2022 года. Эти действия вызвали негативную реакцию родителей учеников.