Удмуртия вошла в топ-10 регионов с наибольшим числом участников олимпиады «Безопасные дороги»

В ней участвовали более 36 тыс. школьников республики.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-10 регионов по количеству участников онлайн-олимпиады «Безопасные дороги». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Олимпиада проходит с 1 по 19 ноября в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Школьники с 1 по 9 класс со всех регионов России отвечают на вопросы о правилах дорожного движения на образовательной платформе Учи.ру.

На сегодняшний день от Удмуртии в олимпиаде принял участие 36 541 человек. Больше всего активность проявляют учащиеся начальной школы — 24 660 детей уже прошли все задания. Из старшеклассников решили проверить знания пока 11 878 человек.

Первое место по количеству участников занимает Ивановская область. Там свои знания проверили около 50% учеников.

Всероссийскую онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги» проводят второй год подряд. В 2020 году в ней участвовало более 2,2 млн школьников с 1 по 4 класс из 85 регионов России. Такая популярность показала, что профилактическая работа с детьми не теряет своей актуальности.

«С каждым годом интенсивность движения растет, расширяется дорожная сеть страны, поэтому формирование у школьников культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей для сотрудников Госавтоинспекции, родителей и педагогов», — говорится в сообщении.