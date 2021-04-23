Первые единые государственные экзамены в Удмуртии пройдут 31 мая

Основной период продлится до конца июня.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили график сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

Сдача экзаменов начнётся 31 мая с географии, литературы и химии. 3 и 4 июня школьники будут сдавать русский язык. 7 июня — профильную математику. 11 июня — историю и физику. Экзамен по обществознанию напишут 15 июня. По биологии — 18 июня, также в этот день состоится письменная работа по иностранному языку. Устные экзамены по иностранным языкам пройдут 21 и 22 июня. На 24 и 25 июня утверждены работы по информатике и ИКТ.

Резервный день для сдачи географии, литературы, устного иностранного языка, биологии, истории и русского языка состоится 28 июня. На следующий день, 29 июня, можно будет сдать обществознание, химию, физику, письменный иностранный язык, профильную математику, информатику и ИКТ.

Также в этом году предусмотрен резервный день по всем предметам — 2 июля.

Экзамены начнутся в 10:00 по местному времени. Ученики, провалившие их, смогут пересдать 12 июля: географию, литературу, устный иностранный язык, биологию и историю. 13 июля можно будет пересдать русский язык. 14 июля — обществознание, химию, физику, письменный иностранный язык, профильную математику и информатику. 17 июля — резервный день для всех дисциплин.

Большинство из них продлятся 3 часа 55 минут, исключение — русский и химия, их будут писать 3 часа 30 минут, а также география и письменный иностранный язык — 3 часа.

Напомним, в 2021 году сдачу экзаменов упростили. Ученики девятых классов могут сдать два обязательных экзамена — русский и математику. Вместо предметов по выбору в школах проведут контрольные работы по одному из выбранных учеником предметов. Писать их школьникам предстоит в своих учреждениях.

Для выпускников 11 классов также упростили сдачу экзаменов. Так, если ученик не собирается после школы идти в вуз, то он может написать только два обязательных предмета. Предполагается, что экзамены пройдут с 31 мая по 2 июля в основной период и с 12 по 17 июля в дополнительный.

Ученики 11 классов считаются допущенными к экзаменам, если они написали итоговое сочинение в своих школах.