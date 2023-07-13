В Удмуртии подвели предварительные итоги сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Ижевск. Удмуртия. Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова рассказала на пресс-конференции 12 июля о предварительных итогах сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

В сдаче ЕГЭ приняли участие 5 985 человек. ОГЭ сдали 18 204 выпускника девятых классов.

«Наиболее популярными на ОГЭ и ЕГЭ среди предметов по выбору являются обществознание, информатика и ИКТ. Участники ОГЭ часто выбирают географию — более 47%, а участники ЕГЭ – биологию, более 21%», – рассказала Болотникова.

Последние результату основного периода сдачи экзаменов станут известный к концу июля, когда завершатся заседания конфликтных комиссий. Однако предварительную картину уже можно составить: в 2023 году достигнуто 44 наивысших балла по ЕГЭ, из них 4 результата – у выпускников прошлых лет.

Напомним, выпускник глазовского Физико-математического лицея получил 100-балльные результаты по математике и информатике. Наибольшее количество 100-балльников – в информатике.

Количество медалистов в этом году немного увеличилось (513 в 2022 году, 518 в 2023 году).

Что касается ОГЭ, то по всем предметам, исключая физику и обществознание, увеличилась доля отличников. Рекордсменами по доле пятёрок за экзамен являются химия и английский язык – более 42% от числа участников.