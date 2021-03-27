Большой удмуртский диктант напишут жители 3 апреля

Желающим предлагают принять участие из дома либо на организованных площадках.

Ижевск. Удмуртия. Большой удмуртский диктант вновь напишут жители республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«Бадӟым удмурт диктант» пройдет уже в 10 раз и в этом году будет посвящен Году села. Напомним, автором текста стал поэт, переводчик, член Союза писателей России Владимир Котков.

Написать диктант можно очно и заочно. Текст озвучат в эфире радио «Моя Удмуртия» и на телеканале «Моя Удмуртия». Площадками станут образовательные, культурные учреждения.

Напомним, диктант пройдет 3 апреля, начало в 13:00. Участникам, которые пишут из дома, нужно направить свои работы на проверку по адресу: 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 9 (с пометой «Бадӟым Удмурт Диктант») или на электронный адрес diktant2021@mail.ru в срок до 10 апреля. Оценивать работы будут филологи Удмуртского госуниверситета.

Посмотреть результаты и получить электронные сертификаты можно будет на официальном сайте.