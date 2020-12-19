В Удмуртии запустят информационно-образовательный портал для изучения удмуртского языка

Планируется, что он заработает весной.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запустят образовательный портал для онлайн-обучения удмуртскому языку. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала министр образования Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

Помимо изучения языка, на портале можно будет найти литературу, а также аудио- и видеоматериалы для разных возрастных групп. Планируется что заработает система весной 2021 года.

Сегодня удмуртский язык и литературу в различных формах изучают ученики более 200 школ, а также 261 группа детских садов.

В 2020 году в Глазове и Можге положено начало созданию двух школ с изучением удмуртского. Они станут учреждениями повышенного уровня с удмуртским этнокультурным содержанием.