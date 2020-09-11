В дальнейшем в «северной столице» региона планируется ежегодно прибавлять по одному классу.

Глазов. Удмуртия. В Глазове и Можге открылись классы с изучением удмуртского языка. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В Глазове удмуртский язык начали изучать 20 первоклассников и 22 второклассника. В дальнейшем в «северной столице» региона планируется ежегодно прибавлять по одному классу. К 2025 году язык будут изучать 156 человек. Также планируется ежегодное изучение удмуртского языка и культуры в рамках факультативов.

В Можге открылись 6 национальных классов, в каждом в среднем обучается 25 человек. Кроме того, рассматривается вариант создания удмуртской гимназии на базе школы №1.