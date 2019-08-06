В Удмуртии насчитывается более 50 частных детских садов

При этом только три из них получат в этом году субсидии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии частные детские сады получат в 2019 году субсидию в 6,5 млн рублей на возмещение затрат на реализацию дошкольного образования в негосударственном секторе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Заявки на получение финансовой поддержки подали только 3 учреждения: ИП Харина И.В., детский сад «Веселый Светлячок» и АО «ИМЗ-2». При этом сегодня в республике работает более 50 частных детсадов и большинство из них находятся в городах и райцентрах.

«К сожалению, не все частные детские сады имеют возможность получать субсидию. Она выплачивается только тем организациям, которые реализуют программы дошкольного образования и имеют лицензию на осуществление данного вида деятельности», - пояснила специалист отдела общего и дошкольного образования Министерства образования Мария Кубакова.

По закону с 1 июля 2012 году частные школы и детские сады могут получать государственные субсидии. Средства предназначены для оплаты труда учителей и воспитателей, а также на покупку учебно-игровых материалов.

В 2018 году частным детским садам Удмуртии было возмещено 8,5 млн. рублей.