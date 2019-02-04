Школьники Удмуртии могут получить 300 тыс рублей, победив на Всероссийской олимпиаде

Об особенностях подготовки к ним учеников, родителей и педагогов — в материале «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В школах Удмуртии идёт третья четверть. Учащиеся выпускных классов нацелены на сдачу ЕГЭ и ОГЭ.

Наряду с этим успех в поступлении в престижный вуз может зависеть от удачного участия в уровневой олимпиаде. Таковой является, например, «Всероссийская олимпиада школьников», которая проходит в несколько этапов, начиная с муниципального. Также вузы сами проводят собственные олимпиады для привлечения к себе потенциальных абитуриентов.

Об особенностях участия и подготовки к олимпиадам самих школьников, о моральной поддержке их родителей, а также о компетентности наставников корреспондент «Сусанина» узнал в беседе с экспертами. Подробнее об этом на нашем сайте.