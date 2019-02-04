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Школьники Удмуртии могут получить 300 тыс рублей, победив на Всероссийской олимпиаде

13:30, 04 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
13:30, 04 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#образование\n#Олимпиада\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#вузы\n#школьники
Фото: sportsteel.ru
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Об особенностях подготовки к ним учеников, родителей и педагогов — в материале «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В школах Удмуртии идёт третья четверть. Учащиеся выпускных классов нацелены на сдачу ЕГЭ и ОГЭ.

Наряду с этим успех в поступлении в престижный вуз может зависеть от удачного участия в уровневой олимпиаде. Таковой является, например, «Всероссийская олимпиада школьников», которая проходит в несколько этапов, начиная с муниципального. Также вузы сами проводят собственные олимпиады для привлечения к себе потенциальных абитуриентов.

Об особенностях участия и подготовки к олимпиадам самих школьников, о моральной поддержке их родителей, а также о компетентности наставников корреспондент «Сусанина» узнал в беседе с экспертами. Подробнее об этом на нашем сайте.

13:30, 04 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
105
0
#образование\n#Олимпиада\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#вузы\n#школьники

 

 

 


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