Удмуртстат рассказал, сколько студентов и преподавателей насчитывается в вузах Удмуртии

На платной основе обучаются 54% студентов.

Ижевск. Удмуртия. В вузах Удмуртии на начало 2017/2018 учебного года насчитывалось 76,3 тыс. студентов. Об этом сообщает Удмуртстат.

Среди обучающихся 54% - женщины. Платно образование получают 54% студентов, стипендию - 63%.

Конкурс на 100 мест на все формы обучения в государственных вузах составляет 353 человека, на очную форму – почти 550 человек.

Всего в Удмуртии числится 2047 преподавателей вузов, из них докторов наук – 295 человек, кандидатов наук - 1238 человек, профессоров – 215,доцентов – 814.