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Удмуртстат рассказал, сколько студентов и преподавателей насчитывается в вузах Удмуртии

09:00, 25 января, 2019
Анна Торхова
09:00, 25 января, 2019
Анна Торхова
173
0
#ИжГТУ\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#обучение\n#студенты
173
0

На платной основе обучаются 54% студентов.

Ижевск. Удмуртия. В вузах Удмуртии на начало 2017/2018 учебного года насчитывалось 76,3 тыс. студентов. Об этом сообщает Удмуртстат.

Среди обучающихся 54% - женщины. Платно образование получают 54% студентов, стипендию - 63%.

Конкурс на 100 мест на все формы обучения в государственных вузах составляет 353 человека, на очную форму – почти 550 человек.

Всего в Удмуртии числится 2047 преподавателей вузов, из них докторов наук – 295 человек, кандидатов наук - 1238 человек, профессоров – 215,доцентов – 814.

09:00, 25 января, 2019
Анна Торхова
173
0
#ИжГТУ\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#обучение\n#студенты

 

 

 


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