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Школьники из Удмуртии заняли второе место на соревнованиях в лагере «Гвардеец»

13:00, 03 июля, 2018
13:00, 03 июля, 2018
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#дети\n#достижения\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: Пресс-служба полпреда Президента России в ПФО
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В лагерь из Удмуртской Республики отправились 20 подростков.

Ижевск. Удмуртия. Школьники из Удмуртии заняли второе место по итогам юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец». Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в Поволжье.

В лагерь из Удмуртской Республики отправились 20 подростков.

«На протяжении 18 дней старшеклассники со всего округа осваивали навыки тактической, огневой, специальной и строевой подготовки, совершали полевые выходы, состязались в спортивных играх. У ребят была возможность изучить быт военнослужащих Российской армии, ощутить ее дух, а также познакомиться с новейшими образцами военной техники», - говорится в сообщении.

Итогом смены для удмуртской команды стало заслуженное второе место в общекомандном зачете. Третье место заняла сборная Республики Марий Эл, лучшими стали гвардейцы Пермского края.

После того, как юноши прошли обучение и приняли участие в соревнованиях, их приняли в ряды движения «Юнармия».

13:00, 03 июля, 2018
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#дети\n#достижения\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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