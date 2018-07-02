Школьники в республике впервые набрали 100 баллов по биологии и географии.

Ижевск. Удмуртия. 42 выпускника в Удмуртии набрали по 100 баллов на ЕГЭ. Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики, в прошлом году было на 9 человек меньше.

«Очень приятно, что стобалльники не только из городов (Ижевск, Глазов, Можга, Воткинск), но и из сельских районов (Алнашский, Балезинский, Завьяловский, Сарапульский, Шарканский, Якшур-Бодьинский, Ярский)», - говорится в сообщении образовательного ведомства.

Специалисты считают, что это говорит о качестве и доступности общего образования в регионе.

«Впервые за последние пять лет мы наблюдаем такое количество стобалльников по русскому языку – 17 человек, также выпускники республики впервые набрали 100 баллов по биологии и географии. И у нас восемь стобалльников по химии. Окончательные итоги подведем 5 июля, когда будут известны результаты ЕГЭ по физике и иностранному языку», - пояснила начальник управления общего образования Министерства образования и науки республики Лариса Пластинина.