Студенты ИжГТУ провели практическое занятие на объекте филиала «Удмуртэнерго»

Прошло оно на подстанции «Калашников».

Ижевск. Удмуртия. Специалисты филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» провели занятие для студентов Ижевского государственного технического университета. Прошло оно на одном из современных энергообъектов республики – подстанции «Калашников».

Подстанция 110/6 кВ «Калашников» проектной мощностью 80 МВА была введена в строй 7 лет назад. При строительстве подстанции использовались новейшие технические достижения в области электроэнергетики. Её оснащение обеспечивает управление и контроль дистанционно - с диспетчерского пульта Центральных электрических сетей филиала «Удмуртэнерго». Подстанция соответствует всем стандартам промышленной, экологической и энергетической безопасности. Она обеспечивает электроэнергией жилые кварталы центральной части столицы Удмуртии, Центральный республиканский стадион, дома Ключевого и Гольянского поселков, а также строящийся общегородской спортивный центр.

В сопровождении инженера службы релейной защиты автоматики Ижевского РЭС производственного отделения «Центральные электрические сети» Михаила Миловидова ребята познакомились с устройством подстанции, принципами работы действующего на ней энергооборудования.

«Я часто провожу экскурсии для школьников и студентов. Отрадно, что ребята не просто смотрят по сторонам, а заинтересованно слушают рассказ, а затем осознанно задают конкретные вопросы. Верю, что как раз из таких целеустремленных студентов вырастут настоящие энергетики», - сказал Михаил Миловидов.

В рамках «Года инженера», специалисты филиала провели уже не один десяток лекций по профориентации. Кроме того, филиал «Удмуртэнерго» сотрудничает с учебными заведениями, проводя встречи со студентами выпускных курсов, принимая студентов на производственную практику и заключая соглашения на подготовку необходимых специалистов.

«Безусловно, важным для работника является единение теоретической базы с практическими занятиями. Поэтому «Удмуртэнерго» плотно сотрудничает с учебными заведениями среднего профессионального и высшего образования республики, готовящими кадры для энергосистемы Удмуртии», - сказал директор филиала Андрей Малышев.

Напомним, в ПАО «Россети» «Год инженера» проводится с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года. Цель мероприятий «Года инженера» заключается в повышении престижа и популяризации инженерных профессий, мотивации работников электросетевого комплекса на повышение эффективности своей деятельности, а также привлечении молодежи в электросетевую отрасль.