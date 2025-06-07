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Республиканский «Сабантуй» пройдет в Сарапульском районе 28 июня

12:44, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
Республиканский «Сабантуй» пройдет в Сарапульском районе 28 июня
12:44, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
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#Сабантуй\n#татары\n#национальная политика
Источник фото: Министерство национальной политики УР
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Ожидаются делегации из городов и районов Удмуртии, Татарстана и Башкортостана.

Сарапул. Удмуртия. 28 июня на берегу реки Акшабариха в Сарапульском районе состоится республиканский национальный «Сабантуй» (0+). О предстоящем татарском празднике сообщила пресс-служба Министерства национальной политики региона. 

В программе мероприятий заявлены конные скачки и национальная борьба «Көрәш» в различных возрастных и весовых категориях. Также будут организованы площадки с традиционными играми и состязаниями: гиревой спорт, армрестлинг, бег с коромыслом, лазанье на столб, перетягивание каната, битье горшков с завязанными глазами, бой мешками на бревне, поиск монетки в катыке, бег в мешках и другое. 

Приедут активисты татарских и башкирских общественных организаций, самодеятельные творческие коллективы. Все они выйдут на парад в национальных костюмах.

На подворьях представят самотканые дорожки, ручную вышивку, старинные предметы обихода, а также угощения национальной кухни. Символом «Сабантуя» этого года станет татарский платок с традиционными орнаментами.

Под занавес праздника состоится награждение главного батыра «Сабантуя», победителей спортивных состязаний и творческих конкурсов.

 

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12:44, 07 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
169
0
#Сабантуй\n#татары\n#национальная политика