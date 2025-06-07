Сарапул. Удмуртия. 28 июня на берегу реки Акшабариха в Сарапульском районе состоится республиканский национальный «Сабантуй» (0+). О предстоящем татарском празднике сообщила пресс-служба Министерства национальной политики региона.

В программе мероприятий заявлены конные скачки и национальная борьба «Көрәш» в различных возрастных и весовых категориях. Также будут организованы площадки с традиционными играми и состязаниями: гиревой спорт, армрестлинг, бег с коромыслом, лазанье на столб, перетягивание каната, битье горшков с завязанными глазами, бой мешками на бревне, поиск монетки в катыке, бег в мешках и другое.

Приедут активисты татарских и башкирских общественных организаций, самодеятельные творческие коллективы. Все они выйдут на парад в национальных костюмах.

На подворьях представят самотканые дорожки, ручную вышивку, старинные предметы обихода, а также угощения национальной кухни. Символом «Сабантуя» этого года станет татарский платок с традиционными орнаментами.

Под занавес праздника состоится награждение главного батыра «Сабантуя», победителей спортивных состязаний и творческих конкурсов.