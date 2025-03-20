Воткинск. Удмуртия. В Воткинске началось онлайн-голосование за место, где установят стелу «Город трудовой доблести». На выбор горожан представлено несколько вариантов. Об этом сообщали в Центре территориального развития Удмуртии.

В голосовании представлено три варианта: парк Победы, сквер Садовникова и территория напротив памятника «Якорь». В голосовании могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет. Выбрать территорию можно по ссылке.

Напомним, президент России Владимир Путин присвоил Воткинску звание «Город трудовой доблести» в 2023 году.