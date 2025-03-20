Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

Жители Воткинска могут выбрать место для установки стелы «Город трудовой доблести»

08:30, 20 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жители Воткинска могут выбрать место для установки стелы «Город трудовой доблести»
08:30, 20 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
3
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#история
Источник фото: ИА «Сусанин»
3
0

Запущено онлайн-голосование.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске началось онлайн-голосование за место, где установят стелу «Город трудовой доблести». На выбор горожан представлено несколько вариантов. Об этом сообщали в Центре территориального развития Удмуртии.

В голосовании представлено три варианта: парк Победы, сквер Садовникова и территория напротив памятника «Якорь». В голосовании могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет. Выбрать территорию можно по ссылке.

Напомним, президент России Владимир Путин присвоил Воткинску звание «Город трудовой доблести» в 2023 году

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

08:30, 20 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
3
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#история