Органная музыка и колокола прозвучали на открытом концерте в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Ижевск вновь посетил передвижной карильон Белгородской филармонии. 21 августа на Центральной площади его, как и в прошлом году, представил солист учреждения культуры, уроженец Ижевска, органист и карильонист Тимур Халиуллин.

«Здесь 51 колокол и четыре тонны колокольной бронзы. 20 педалей для игры ногами и 44 рукоятки для игры руками. Музыкант играет на этом инструменте не пальцами, а кулаками. Своего рода музыкальное каратэ. Это связано с тем, что каждая рукоятка связана тросами с языками колоколов», — рассказал музыкант гостям концерта.

Тимур Халиуллин приехал не один. Вместе с ним выступили участники проекта по подготовке клавишников для игры на редких инструментах из разных городов России. Причём исполнили они произведения не только на карильоне, но и на цифровом органе.

Среди музыкантов: Арина Мирошникова из Корочи, Ярослав Плеханов из Красноярска, Ольга Хромкина из Белгорода, Полина Главатских из Ижевска, Олеся Ростовская из Москвы, Александр Хмарный из Донецка.

Причём, Олеся Ростовская — композитор и мультиинструменталист. А потому жители Ижевска смогли стать слушателями её авторских произведений для органа. Тимур Халиуллин также исполнил татарскую мелодию «Ак калфак», посвятив её годовщине свадьбы своих родителей, которые пришли на концерт.