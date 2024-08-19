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Юрий Башмет выступит вместе с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» и артистами Большого театра в Воткинске

10:00, 19 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Юрий Башмет выступит вместе с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» и артистами Большого театра в Воткинске
10:00, 19 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#концерт\n#Чайковский\n#музыка
Фото: ИА «Сусанин»
785
0

Музыканты исполнят произведения Петра Чайковского, а балетная труппа покажет свои номера.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске состоится большой концерт (0+) с участием Юрия Башмета, Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и балетной труппы Большого театра. Об этом сообщается на официальном республиканском туристском портале Удмуртии «Visit Udmurtia». 

Гала-концерт «Фрагменты из опер и балетов Петра Ильича Чайковского» пройдёт в рамках масштабного проекта «Путь Чайковского». Он состоится 25 августа в 20:00 на Центральной площади Воткинска. 

Музыканты Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и Юрий Башмет сыграют оперы и балеты Чайковского. А арии и сцены из опер исполнят солисты Молодежной оперной программы Большого театра.

Также на сцене покажут балетные номера: премьер балетной труппы Большого театра Денис Родькин, прима-балерина Большого театра Элеонора Севенард и народная артистка России, балерина Екатерина Шипулина. 

0+ 

10:00, 19 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
785
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#концерт\n#Чайковский\n#музыка