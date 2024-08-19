Юрий Башмет выступит вместе с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» и артистами Большого театра в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске состоится большой концерт (0+) с участием Юрия Башмета, Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и балетной труппы Большого театра. Об этом сообщается на официальном республиканском туристском портале Удмуртии «Visit Udmurtia».

Гала-концерт «Фрагменты из опер и балетов Петра Ильича Чайковского» пройдёт в рамках масштабного проекта «Путь Чайковского». Он состоится 25 августа в 20:00 на Центральной площади Воткинска.

Музыканты Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и Юрий Башмет сыграют оперы и балеты Чайковского. А арии и сцены из опер исполнят солисты Молодежной оперной программы Большого театра.

Также на сцене покажут балетные номера: премьер балетной труппы Большого театра Денис Родькин, прима-балерина Большого театра Элеонора Севенард и народная артистка России, балерина Екатерина Шипулина.

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