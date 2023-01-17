В Татарстане издали пособие для детей на удмуртском языке «500 слов»

Казань. Татарстан. Татарское детское издательство выпустило в свет развивающее пособие для детей на удмуртском и русском языках «500 слов. Называю всё вокруг». Книгу издали при поддержке Комиссии при главе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.

Среди составителей пособия — директор Научно-исследовательского института национального образования Удмуртии Надежда Ураськина и ведущий научный сотрудник НИИ Людмила Бусыгина.

Напомним, ранее в Татарстане издали самоучитель удмуртского языка «Мон ачим».