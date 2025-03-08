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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Компания «Яндекс» обновила русско-удмуртский переводчик

11:06, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Компания «Яндекс» обновила русско-удмуртский переводчик
11:06, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
102
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#перевод\n#удмуртский язык\n#нейросеть\n#IT-технологии
Источник фото: министерство национальной политики Удмуртии
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Было подготовлено более 100 тыс. параллельных предложений на русском и удмуртском языках.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается работа по усовершенствованию удмуртского языка в «Яндекс Переводчике». Об этом сообщает министерство национальной политики Удмуртии.

В работе при финансовой поддержке правительства Удмуртии участвуют Миннацполитики Удмуртии, Институт удмуртской филологии финно-угроведения и журналистики УдГУ, Удмуртский институт истории языка и литературы, а также организация «Удмурт Кенеш». 

За последние несколько месяцев научные сотрудники подготовили более 100 тыс. параллельных предложений на русском и удмуртском языках, а также удмуртский корпус текстов.

«Эти данные были использованы для обучения нейронной сети, что позволило значительно повысить качество перевода. Теперь пользователи смогут получать более точные и естественные переводы», – говорится в сообщении.

Напомним, удмуртский язык доступен в «Яндекс Переводчике» с 2016 года. В 2024 году, в День удмуртского языка, 27 ноября, научные центры и вузы Удмуртии совместно с компанией «Яндекс» решили развивать переводчик удмуртского языка.

Тогда же стало известно, что нейросетевая модель «GigaChat» от «Сбера» начнёт обучаться удмуртскому языку. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в сфере сохранения национальных языков с помощью искусственного интеллекта было подписано между компанией и правительством Удмуртии.

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11:06, 08 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
102
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#перевод\n#удмуртский язык\n#нейросеть\n#IT-технологии