Фестиваль деревенской культуры «ГуртFEST» и Медовый спас в Удмуртии посетили 2,5 тысячи человек

Завьялово. Удмуртия. В музее «Лудорвай» в Завьяловском районе на Межрегиональном фестивале деревенской культуры «ГуртFEST» и Медовом спасе побывали 2500 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

По традиции празднование началось с запуска ветряной мельницы, которой в 2022 году исполнилось 110 лет. Ровно 30 лет назад — в 1992 году ее перевезли в на территорию музея «Лудорвай» из деревни Чем-Куюк Алнашского района.

В рамках Года культурного наследия народов России на фестивале выступили коллективы, приехавшие из разных городов и республик страны. На главной сцене фестиваль начали Борис Шапкин с Анастасией Байматовой и ансамбль «Бабушки из Бураново». В музее работала еще одна площадка — деревенский «амфитеатр», где также выступали музыканты.

Помимо этого на празднике прошли мастер-классы, уличные игры и работала ярмарка, где можно было купить мед, фермерскую продукцию и этно-сувениры.