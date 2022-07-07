Александр Бречалов: Чайковского нельзя отменить!

Ижевск. Удмуртия. Трансляции открытия и концертов фестиваля «На родине П. И. Чайковского» смогут увидеть ценители музыки по всей России. Прямые эфиры будут доступны интернет-пользователям благодаря онлайн-кинотеатру ОККО.

Напомним, 65 фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского» пройдет в Ижевске и Воткинске с 7 по 9 июля. Торжественное открытие традиционного для Удмуртии музыкального марафона состоится 7 июля на ижевском стадионе «Динамо». Свою программу представит камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. На открытии гости услышат музыку Грига и Чайковского, Вивальди и Хренникова, Моцарта и Легара.

Предваряя открытие фестиваля, глава Удмуртии Александр Бречалов в рамках заседания Совета Приволжского федерального округа подчеркнул особенную значимость этого культурного события в свете последних событий на международной арене. Хэштег #ЧайковскогоНеОтменить уже стал неофициальным рефреном нынешнего фестиваля.

«Сегодня в Удмуртии стартует 65-й фестиваль «На родине Чайковского». В прошлом году стриминговый сервис Спотифай (перед тем как уйти из России) назвал великого композитора самым прослушиваемым за рубежом. Как бы ни складывались обстоятельства, я уверен, что его музыку по-прежнему каждый день будут слушать миллионы людей по всему миру, потому что Чайковского нельзя отменить. Русскую культуру нельзя отменить», – подчеркнул Александр Бречалов.