Первая программа вышла на Ижевской студии телевидения в 1956 году.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии обнародуют архив национальных телепередач, которые выходили с 1956 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На данный момент накоплен многочасовой архив. В эфир выходили концерты, спектакли, фильмы, юмористические программы и передачи для детей на удмуртском языке.

Скоро будет выложен первый концерт Геннадия Титова 1957 года, документальный фильм «На земле Алнашской» 1967 года, концерт «Удмуртские мелодии» 1980 года и другие архивные записи.

Записи будут выкладываться на сайте телеканала «Моя Удмуртия».