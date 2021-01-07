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В Удмуртии обнародуют архив национальных телепередач

17:25, 07 января, 2021
Юрий Абашев
В Удмуртии обнародуют архив национальных телепередач
17:25, 07 января, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#телевидение\n#история\n#удмуртская культура
Фото: ИА «СУСАНИН»
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Первая программа вышла на Ижевской студии телевидения в 1956 году.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии обнародуют архив национальных телепередач, которые выходили с 1956 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На данный момент накоплен многочасовой архив. В эфир выходили концерты, спектакли, фильмы, юмористические программы и передачи для детей на удмуртском языке.

Скоро будет выложен первый концерт Геннадия Титова 1957 года, документальный фильм «На земле Алнашской» 1967 года, концерт «Удмуртские мелодии» 1980 года и другие архивные записи.

Записи будут выкладываться на сайте телеканала «Моя Удмуртия».

17:25, 07 января, 2021
Юрий Абашев
138
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#телевидение\n#история\n#удмуртская культура