Удмуртию на «Театральном Приволжье» представят Воткинск и Сарапул

По итогам отбора лучшими были признаны театр «Точка» со спектаклем «Маленькая история» и театр-студия «Золотой ключик» со сказкой «Однажды в новогоднюю ночь».

Ижевск. Удмуртия. Два коллектива представят Удмуртию на окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье». Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, всего на конкурс поступило 82 видеозаявки от 65 коллективов — 58 детских и 24 молодежных спектакля. Среди участников творческие группы городов и районов, в том числе 5 инклюзивных театров из Ижевска: театр «Надежда» и творческая студия «Говорящие сердцем» из Школы-интерната №15 для детей с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивная группа театра «Птица», театры «Фрукты» школы №53 и «Алиса» школы №77.

По итогам конкурсного просмотра региональное жюри определило лучшие проекты. В категории «Детские театральные коллективы и студии» победа досталась театру «Точка» Центра театрального искусства «Точкин дом» из Сарапула. Спектакль «Маленькая история» режиссёра Артёма Сергеева поставлен в жанре душевной клоунады. В его основе лежит история о маленьком человеке, который мечтал стать свободным. Творческий коллектив в течение часа раскрывает зрителю, что за маской клоуна скрывается живая, ранимая душа.

В категории «Молодёжные театральные коллективы и студии» победила экспериментальная театр-студия «Золотой ключик» Дворца культуры «Юбилейный» из Воткинска. Спектакль-сказка «Однажды в новогоднюю ночь» режиссера Марины Хотимской будет интересен детям и взрослым. Постановка учит подрастающее поколение добру, любви и чувству сострадания.

Эти два театра представят Удмуртию на окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье», который продлится до февраля 2021 года.