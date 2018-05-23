Старт маршруту будет дан на историческом фестивале «Страж», который пройдет в Глазове 26 и 27 мая.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии появится новый туристический маршрут «Страж. 12 веков истории». Авторами проекта стали ветераны боевых действий из глазовского отделения организации «Боевое братство» и сотрудники музея-заповедника «Иднакар».

«Это двухдневный маршрут, который рассказывает историю от древности до современности, до современного оружия, которым мы гордимся», - рассказала директор историко-культурного музея-заповедника «Иднакар» Ольга Арекеева.

В первый день экскурсантов будут знакомить с интерактивной экспозицией «Крепость богатыря Идны», методами археологии, деталями быта праудмуртов, крепостными сооружениями.

Музей-заповедник включен в маршрут неслучайно. В средние века крепость Иднакар было самым укрепленным городищем и неформальным центром поселений на берегах реки Чепцы, что находились под его защитой. В XX веке на горе располагался артдивизион, охранявший с воздуха объект атомной промышленности – «Чепецкий механический завод».

«Также будет проведена экскурсия по городу, это направление военно-промышленного туризма. На второй день запланирована поездка в Ижевск», - отметила Ольга Арекеева.

В столице Удмуртской Республике будут проводить экскурсии не только по городу, но и по музею имени Михаила Калашникова и музею «Ижмаш» АО «Концерна Калашников», где познакомят с коллекцией оружия, выпускаемого с 1807 года. Также туристам покажут сам город.

В настоящее время организаторы выбирают туроператоров, с которыми будут заключены договоры.

Старт маршруту будет дан на историческом фестивале «Страж», который пройдет в Глазове 26 и 27 мая. Посетить его могут все желающие.

Стоит отметить, что реализация уникального для Удмуртской Республики проекта «Военно-исторический маршрут «Страж. 12 веков истории» стала возможна благодаря гранту Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, полученному в 2017 году. В настоящее время к подготовке исторического фестиваля подключились волонтеры.

Подробности о маршруте можно узнать на сайте strazh12.ru и в официальной группе проекта в соцсети ВКонтакте.