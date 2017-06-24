Конкурс песчаных скульптур пройдет в Удмуртии во время сельских игр

Фестиваль состоится 5 и 6 июля.

Сюмси. Удмуртия. Фестиваль-конкурс песчаных скульптур «Спортивное мгновение» состоится в Удмуртии в рамках 26-х летних сельских спортивных игр. Как сообщается на сайте Сюмсинского района, мероприятие пройдет 5 и 6 июня.

Создавать скульптуры будут специалисты и любители. Зрители смогут наблюдать за всем процессом.

Отметим, что 26-х республиканских летних сельских спортивных игр пройдут с 4 по 8 июля 2017 года в Сюмсях.

Спортсмены будут соревноваться по следующим видам спорта: волейбол, мини-лапта, настольный теннис, мини-футбол, легкая атлетика, полиатлон (летнее троеборье), армспорт, гиревой спорт, перетягивание каната, вольная борьба, дзюдо, соревнования спортивных семей, соревнования руководителей районов (стрельба, дартс, городошный спорт). Напомним, что сборные команды районов формируются по результатам отборочных соревнований