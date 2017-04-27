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      В Ижевске откроют выставку к 115-летию медведя Тедди

      14:50, 27 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      14:50, 27 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      122
      0
      #культура\n#Ижевск\n#выставка\n#Удмуртия
      Фото: пресс-службу ВЦ "Галерея"
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      0

      Посетители «Музея детства» увидят плюшевых мишек ручной работы от мастеров Ижевска, Рязани и Первоуральска

      Ижевск. Удмуртия. Выставку «День рождения плюшевого мишки», посвященную 115-летию медведя Тедди, откроют в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба выставочного центра «Галерея».

      Здесь будут представлены плюшевые мишки ручной работы от мастеров столицы Удмуртии, Рязани и Первоуральска.

      «Тем, кто никогда не делал медведей, им кажется, что всё просто. Но когда человек сталкивается с самой технологией, он понимает, что это очень непростое, трудоёмкое и кропотливое занятие. Ведь у авторского медведя есть свои особенности изготовления: это и профессиональный материал, и незаменимые детали, и опыт, и терпение», - рассказала участница выставки Елена Арвин.

      Помимо авторских медведей на выставке будут плюшевые лисички, зайцы, утки и кошки.

      Открытие выставки состоится 27 апреля в 18:00 по адресу: улица Восточная, 8 а.

      14:50, 27 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      122
      0
      #культура\n#Ижевск\n#выставка\n#Удмуртия
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