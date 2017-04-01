Напротив дворца культуры «Юбилейный» появится скрипичный ключ с цветком ландыша.

Воткинск. Удмуртия. Аллея царских лиственниц и новый арт-объект появятся в Воткинске. Как сообщает пресс-служба городских властей, об этом рассказала начальник отдела по туризму администрации Татьяна Кривилева.

Арт-объект в виде скрипичного ключа с ландышем, любимым цветком Петра Чайковского, появится напротив дворца культуры «Юбилейный». Его открытие намечено на 7 мая.

Кроме того, к этой дате планируется изготовить таблички для аллеи царских лиственниц. Эти деревья в парке у «Юбилейного» посадил 180 лет назад будущий император Александр II, во время его визита на Воткинский завод.

«Лиственницы сохранились до наших дней, пережив революцию и несколько войн. Даже во время Великой Отечественной войны, когда не хватало дров, все лиственницы не тронули», - отмечается в сообщении.