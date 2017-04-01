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      Аллея царских лиственниц и новый арт-объект появятся в Воткинске

      14:49, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      14:49, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      40
      0
      #культура\n#Воткинск\n#музыка
      Фото: wikimedia.org
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      Напротив дворца культуры «Юбилейный» появится скрипичный ключ с цветком ландыша.

      Воткинск. Удмуртия. Аллея царских лиственниц и новый арт-объект появятся в Воткинске. Как сообщает пресс-служба городских властей, об этом рассказала начальник отдела по туризму администрации Татьяна Кривилева.

      Арт-объект в виде скрипичного ключа с ландышем, любимым цветком Петра Чайковского, появится напротив дворца культуры «Юбилейный». Его открытие намечено на 7 мая.

      Кроме того, к этой дате планируется изготовить таблички для аллеи царских лиственниц. Эти деревья в парке у «Юбилейного» посадил 180 лет назад будущий император Александр II, во время его визита на Воткинский завод.

      «Лиственницы сохранились до наших дней, пережив революцию и несколько войн. Даже во время Великой Отечественной войны, когда не хватало дров, все лиственницы не тронули», - отмечается в сообщении.

      14:49, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      40
      0
      #культура\n#Воткинск\n#музыка
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