Ижевск. Удмуртия. Товары удмуртских производителей появились в специальном разделе на Wildberries * — «Сделано в Республике Удмуртия». Он является частью большого раздела «Сделано в России», где представлена продукция из разных регионов страны.

Подборки с товарами собирались вместе с представительствами регионов по взаимодействию с предпринимателями. Раздел «Сделано в России» создан, чтобы поддержать местных производителей — им предоставили дополнительную возможность привлечения внимания к своим товарам.

В результате на этой площадке отечественные бренды подчеркивают качество и уникальность своей продукции, а покупатели открывают для себя новые локальные бренды как из своего, так и из других регионов России.

Одновременно со «Сделано в Республике Удмуртия» на платформу добавлено 9 новых подразделов с товарами из Нижегородской, Кировской, Вологодской, Свердловской, Саратовской, Калининградской, Тульской и Рязанской областей, а также из Республики Башкортостан. Подразделы уже доступны на сайте и в приложении маркетплейса.

В настоящее время в разделе «Сделано в России» представлена продукция из 38 регионов страны. До конца 2025 года планируется подключить до 50 субъектов.

* Вайлдберриз