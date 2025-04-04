Также на маркетплейсе появились подразделы с товарами ещё из девяти регионов страны.
Ижевск. Удмуртия. Товары удмуртских производителей появились в специальном разделе на Wildberries * — «Сделано в Республике Удмуртия». Он является частью большого раздела «Сделано в России», где представлена продукция из разных регионов страны.
Подборки с товарами собирались вместе с представительствами регионов по взаимодействию с предпринимателями. Раздел «Сделано в России» создан, чтобы поддержать местных производителей — им предоставили дополнительную возможность привлечения внимания к своим товарам.
В результате на этой площадке отечественные бренды подчеркивают качество и уникальность своей продукции, а покупатели открывают для себя новые локальные бренды как из своего, так и из других регионов России.
Одновременно со «Сделано в Республике Удмуртия» на платформу добавлено 9 новых подразделов с товарами из Нижегородской, Кировской, Вологодской, Свердловской, Саратовской, Калининградской, Тульской и Рязанской областей, а также из Республики Башкортостан. Подразделы уже доступны на сайте и в приложении маркетплейса.
В настоящее время в разделе «Сделано в России» представлена продукция из 38 регионов страны. До конца 2025 года планируется подключить до 50 субъектов.
* Вайлдберриз
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