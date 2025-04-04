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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Товары из Удмуртии теперь представлены в отдельном подразделе на Wildberries

09:30, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Товары из Удмуртии теперь представлены в отдельном подразделе на Wildberries
09:30, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#Wildberries\n#маркетплейс\n#бизнес\n#товары
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Также на маркетплейсе появились подразделы с товарами ещё из девяти регионов страны.

Ижевск. Удмуртия. Товары удмуртских производителей появились в специальном разделе на Wildberries * — «Сделано в Республике Удмуртия». Он является частью большого раздела «Сделано в России», где представлена продукция из разных регионов страны.  

Подборки с товарами собирались вместе с представительствами регионов по взаимодействию с предпринимателями. Раздел «Сделано в России» создан, чтобы поддержать местных производителей — им предоставили дополнительную возможность привлечения внимания к своим товарам.   

В результате на этой площадке отечественные бренды подчеркивают качество и уникальность своей продукции, а покупатели открывают для себя новые локальные бренды как из своего, так и из других регионов России.  

Одновременно со «Сделано в Республике Удмуртия» на платформу добавлено 9 новых подразделов с товарами из Нижегородской, Кировской, Вологодской, Свердловской, Саратовской, Калининградской, Тульской и Рязанской областей, а также из Республики Башкортостан. Подразделы уже доступны на сайте и в приложении маркетплейса.   

В настоящее время в разделе «Сделано в России» представлена продукция из 38 регионов страны. До конца 2025 года планируется подключить до 50 субъектов. 

* Вайлдберриз

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09:30, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
20
0
#Удмуртия\n#Wildberries\n#маркетплейс\n#бизнес\n#товары