Камбарский машиностроительный завод начал изготавливать колесные пары для думпкара

Камбарка. Удмуртия. Камбарский машиностроительный завод начал выпускать новую продукцию. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарёв.

Отмечается, что этот завод единственный в России, кто поставляет железнодорожную продукцию для узкой колеи. На неделе с 30 сентября по 4 октября на предприятии впервые изготовили и отгрузили партию колесных пар для узкоколейного грузового вагона-самосвала — думпкара.

В этом вагоне обычно перевозят сыпучие технические грузы, такие как уголь, руда, грунт, песок, щебень и другие. Думпкар ездит на железных дорогах колеи 750-1000-1067 мм. Этот вагон отличается от других своим кузовом, который наклоняется при выгрузке груза, и откидывающимися бортами.

«Поздравляю Камбарский машиностроительный завод с выпуском новой продукции, желаю больших заказов и новых партнеров», — пожелал Виктор Лашкарёв.

Подробнее о предприятии «Сусанин» рассказывал в проекте «Удмуртия ЗАВОДит».