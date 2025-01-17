С начала 2025 года Удмуртия экспортировала в Китай более 200 т рапсового масла

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии состоялась первая в 2025 году отправка рапсового масла в Китай. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

В середине января из Сарапульского района в Китай экспортировали 219,32 т рапсового масла. Образцы товара прошли исследование, лабораторная экспертиза не выявила в них карантинных объектов. Также собственник масла проверил продукцию на наличие линий ГМО.

Каждая партия продукции соответствовала фитосанитарным требованиям китайской стороны. В результате собственник товара получил фитосанитарные сертификаты, разрешающие экспорт.

Отмечается, что за аналогичный период 2024 года из Удмуртии в Китай экспортировали 218,36 т рапсового масла.