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С начала 2025 года Удмуртия экспортировала в Китай более 200 т рапсового масла

12:00, 17 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
С начала 2025 года Удмуртия экспортировала в Китай более 200 т рапсового масла
12:00, 17 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#бизнес\n#удмуртский экспорт\n#товары
Источник фото: unsplash.com (Christin Hume)
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Собственник товара отправил продукцию из Сарапульского района.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии состоялась первая в 2025 году отправка рапсового масла в Китай. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

В середине января из Сарапульского района в Китай экспортировали 219,32 т рапсового масла. Образцы товара прошли исследование, лабораторная экспертиза не выявила в них карантинных объектов. Также собственник масла проверил продукцию на наличие линий ГМО. 

Каждая партия продукции соответствовала фитосанитарным требованиям китайской стороны. В результате собственник товара получил фитосанитарные сертификаты, разрешающие экспорт. 

Отмечается, что за аналогичный период 2024 года из Удмуртии в Китай экспортировали 218,36 т рапсового масла.  

12:00, 17 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
136
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#бизнес\n#удмуртский экспорт\n#товары