Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид Ижевск несбывшийся Лонгрид

Удмуртия вошла в число регионов-лидеров по выращиванию цветов

10:17, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртия вошла в число регионов-лидеров по выращиванию цветов
10:17, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
239
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#цветы
Источник фото: unsplash.com
239
0

Всего на территории России действует 135 тепличных предприятий. 

Ижевск. Удмуртия. В преддверии 8 марта российский рынок полностью обеспечен цветами. Удмуртия является одним из крупнейших поставщиков продукции цветоводства в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный Минсельхоз.

В министерстве заявили, что обеспеченность рынка строится за счёт собственного производства, а также импорта из дружественных стран.

В последние годы цветочное производство в России демонстрирует рост. По итогам 2023 года организации вырастили 393,5 млн штук цветов. Регионами-лидерами стали Московская и Калужская области, Удмуртия, Мордовия и Краснодарский край. Итоги 2024 года прогнозируют рост объёмов производства на 3-5%.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:17, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
239
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#цветы