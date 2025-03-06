Ижевск. Удмуртия. В преддверии 8 марта российский рынок полностью обеспечен цветами. Удмуртия является одним из крупнейших поставщиков продукции цветоводства в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный Минсельхоз.

В министерстве заявили, что обеспеченность рынка строится за счёт собственного производства, а также импорта из дружественных стран.

В последние годы цветочное производство в России демонстрирует рост. По итогам 2023 года организации вырастили 393,5 млн штук цветов. Регионами-лидерами стали Московская и Калужская области, Удмуртия, Мордовия и Краснодарский край. Итоги 2024 года прогнозируют рост объёмов производства на 3-5%.