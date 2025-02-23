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Глава Удмуртии возложил цветы в День защитника Отечества 

12:00, 23 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Глава Удмуртии возложил цветы в День защитника Отечества 
12:00, 23 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
94
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#Ижевск\n#цветы\n#День защитника Отечества
Источник фото: ИА «Сусанин»
94
0

В мероприятии приняли участие почётные граждане республики.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам в День защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Помимо Александра Бречалов в мероприятии приняли участие председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев, премьер-министр Роман Ефимов, почётные граждане республики Олег Матвеев и Владимир Ярыгин. 

«Память героев, павших за свободу страны почтили минутой молчания. У памятников воинам-интернационалистам, пограничникам, десантникам и защитникам Донбасса стоял почётный караул», — поделились в пресс-службе.  

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12:00, 23 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
94
0
#Ижевск\n#цветы\n#День защитника Отечества