Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам в День защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Помимо Александра Бречалов в мероприятии приняли участие председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев, премьер-министр Роман Ефимов, почётные граждане республики Олег Матвеев и Владимир Ярыгин.

«Память героев, павших за свободу страны почтили минутой молчания. У памятников воинам-интернационалистам, пограничникам, десантникам и защитникам Донбасса стоял почётный караул», — поделились в пресс-службе.