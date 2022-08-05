В Ижевске стартовал первый Всероссийский форум молодых предпринимателей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался первый Всероссийский форум молодых предпринимателей.

Открытие состоялось 5 августа на Центральной площади Ижевска. На форуме собрались не только предприниматели, но и люди с идеями, готовые воплотить их в жизнь. В мероприятии участвуют 300 молодых людей из 74 регионов России и Луганской и Донецкой народных республик. Удмуртию на форуме представляют 100 человек.

«Вы находитесь в самом принимательской регионе России, и это не форма речи, не установка, на мантра, это просто факт. Здесь все сделано для того, чтобы бизнес развивался, чтобы рисковали, ошибались и снова поднимались и преуспевали», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Участники приехали в Удмуртию 4 августа и весь день знакомились друг с другом.

«У нас вчера практически целый день было знакомство, встретила пару ребят со своей близкой темой, также здесь много ребят, у которых уже большой бизнес и они работают в других регионах по другим направлениям. Было интересно послушать, как они к этому пришли, как начали свой путь, и как у них сейчас в целом работает команда», — рассказала жительница Ижевска, участница форума и создатель бренда одежды «Живи пока молодой» Галина Вахрушева.

Также она сообщила, что на форуме планирует узнать, как сейчас продвигать свой бизнес, потому что большая часть их целевой аудитории находились в соцсети «Инстаграм», которая сейчас запрещена на территории России (соцсеть принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ).

Виктор Крылов приехал в регион из Санкт-Петербурга, где основал танцевальную студию.

«Сначала это был волонтерский проект и я его развивал в течение 9 лет. За эти 9 лет мы вошли в сборник лучших практик добровольческих проектов, стали социальной франшизой, развились по 45 городам, а потом я начал переводить это уже на коммерческую историю. Здесь хотел бы найти партнеров, возможно, даже сотрудников, ну и просто познакомиться с ребятами», — поделился Виктор Крылов.

«Ожидаю новых знакомств, интересных спикеров, новую информацию. Конечно, все хотят развеяться, найти новых клиентов и партнеров. Я думаю, должно быть очень интересно», — прокомментировала руководитель бухгалтерской фирмы «Счетовод» из Нижневартовска Ольга Усова.

В течение четырех дней предприниматели будут участвовать в различных мастер-классах, послушают лекции и защитят свои проекты. Планируется, что за это время участники освоят самые популярные направления предпринимательства: классическое, технологическое, креативное и социальное. А передадут им свои знания и опыт более 50 экспертов.

«На форуме созданы все условия, чтобы ребята не только освоили новые стратегии развития бизнеса, обменялись опытом и получили практические советы от экспертов, но и узнали, какие условия может предложить Удмуртия молодым предпринимателям. Мы всегда открыты для потенциальных резидентов» — рассказал руководитель Агентства по молодежной политике Удмуртии Алексей Выстребов.

В первый день участники посетили пленарное заседание «Россия – страна возможностей» и мастер-класс ведущего эксперта по кроссмаркетингу в России Владислава Бермуда.

С помощью 8 дискуссионных площадок удалось распределить участников по интересам. Они слушали лекцию по управлению командой с минимальными полномочиями, посетили стратегическую сессию, обсуждали найм работников, прокачивали навыки в самопрезентации, монетизации контактов, маркетинге, креативных индустриях и даже в GR-менеджменте. Некоторые ребята даже побывали спикерами.

В одном из шатров специалисты из инновационного центра «Сколково» запустили мини-версию лаборатории по генерации идей — «SkLab. Ижевск». Организаторы не забыли об экологии и провели мастер-класс по росписи шопперов и игру, которая учит соблюдать баланс между погоней за прибылью и сохранением экологии.

Помимо этого для гостей столицы Удмуртии предусмотрены и другие активности. Утром 5 августа они провели зарядку вместе с российским биатлонистом, чемпионом мира, призером Олимпийских игр Иваном Черезовым. В планах организаторов форума сводить участников в музей Калашникова, на предприятия Удмуртии, прокатить на пароходе и познакомить их с культурой республики.

Глава Удмуртии Александр Бречалов поделился, что сейчас самое главное для участников — это общение.

«Не упускайте своего шанса. У вас уже есть идеи, направленные на улучшение жизни людей, не побоюсь этого выражения — способные изменить мир. Путь созидания самый правильный и мы обязательно найдем применение этим инициативам на практике. Лучшие кейсы получат гранты от Росмолодежи до 1,5 млн рублей», — прокомментировал Александр Бречалов.