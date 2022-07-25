Удмуртия до конца 2022 года завершит разработку и внедрение регионального инвестиционного стандарта

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия завершила внедрение 4 из 5 элементов регионального инвестиционного стандарта. До конца 2022 года Удмуртия должна запустить в работу все 5 элементов, сообщил «Сусанину» первый зампред правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов.

Напомним, регион вошел в 30-ку пилотных по созданию единой системы сопровождения и поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации.

Первый элемент стандарта — утверждение инвестиционной декларации субъекта России. В Удмуртии она утверждена указом главы Удмуртии от 24 мая 2022 года. Второй элемент подразумевает создание агентства развития субъекта. В Удмуртии эту функцию выполняет Корпорация развития республики.

Третье — инвестиционный комитет. В республике он создан по указу главы от 29 апреля. Следующий элемент — внедрение Свода инвестиционных правил субъекта.

«В рамках внедрения Свода инвестиционных правил Регионального инвестиционного стандарта в Удмуртской Республике утверждены главой Удмуртской Республики Перечень Поручений по внедрению Свода инвестиционных правил, который закрепил ответственность за исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики за разработку и утверждение алгоритмов действий («клиентские пути») инвестора для получения доступа к ключевым элементам инфраструктуры», — сообщил Константин Сунцов.

Алгоритмы действий инвестора, для получения доступа к ключевым элементам инфраструктуры, разработали все министерства Удмуртии. Например, для получения земельного участка, разрешения на строительство, процедуры подключения к сетям водоснабжения и так далее. Для инвесторов прописано по пунктам, что нужно сделать, чтобы получить все разрешения.

Корпорация развития Удмуртской Республики взаимодействует с предпринимателями в части реализации Свода инвестиционных правил, обращаться можно по телефону: (3412) 22-00-00.

Последний, пятый элемент, подразумевает формирование инвестиционной карты. В Удмуртии она существует, однако пока ее дорабатывают, чтобы привести к критериям, которые указаны Минэкономиразвития России. В карте будет отражена инвестиционная ситуация в регионе, в том числе площадки, проекты, объекты, она откроет бизнесу доступ к информации об инфраструктуре, преференциальных режимах, реализуемых или планируемых к реализации инвестпроектах и так далее.

По словам первого вице-премьера, инвестиционный стандарт сделает прозрачными и доступными для инвестора механизмы работы.