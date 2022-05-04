В Удмуртии создали Инвестиционный комитет

Ижевск. Удмуртия. Указом главы республики Александра Бречалова в Удмуртии создан Инвестиционный комитет. Соответствующий документ размещён на сайте главы и правительства региона.

Комитет займётся рассмотрением вопросов, связанных с нарушением положений инвестиционной декларации Удмуртской Республики, несоблюдением Свода инвестиционных правил, а также соблюдением исполнения обязательств между республикой и инвесторами.

Также комитет возьмёт на себя определение приоритетных направлений инвестиционного развития. Отмечается, что решения нового института носят рекомендательный характер.

Пост председателя комитета занимает глава Удмуртии Александр Бречалов, первым заместителем стал зампред республиканского правительства Константин Сунцов.

С полным текстом документа и составом созданного комитета можно ознакомиться по ссылке.