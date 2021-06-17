Экономика Удмуртии может выйти на доковидный уровень по итогам 2021 года

С учетом низкой базы прошлого года в этом году в республике отмечается рост во многих отраслях.

Ижевск. Удмуртия. По итогам 2021 года экономика Удмуртии может выйти на уровень доковидного 2019 года. Такой предварительный прогноз озвучил первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов.

По сравнению с 2020-м в этом году растут показатели во многих отраслях. Связано это, в том числе, с эффектом низкой базы. На апрель и май прошлого года пришлись самые жесткие ограничения как для жителей, так и для бизнеса. «Это логично ожидать после тяжелого пандемийного года, после тех мер поддержки, которые были на федеральном и региональном уровне. Сложно было не вырасти с низкой базы», - отметил Сунцов.

По итогам пяти месяцев доходы бюджета выросли на 17%. В структуре доходов, поступления от малого и среднего бизнеса на 50% превышают плановые показатели.

Рост наблюдается в обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, торговле, интернет-торговле, строительстве, ИТ-сфере. Последняя за 2020 год в отличие от большинства других показала не падение, а увеличение доходов. По итогам первого квартала этого года «айтишный» оборот в Удмуртии составил 3,3 млрд рублей.

Вице-премьер ожидает, что по итогам 2021 года экономика Удмуртии восстановится и выйдет на уровень докризисного 2019-го. «Не буду загадывать с учетом опять третьей волны (коронавируса -прим. ред.), негативных ухудшений. Но уверен, что мы выйдем точно к показателям 2019 года», - сказал он.