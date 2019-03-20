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В Удмуртии планируют на 10% увеличить господдержку АПК

14:18, 20 марта, 2019
Ксения Чернова
14:18, 20 марта, 2019
Ксения Чернова
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#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#АПК
Фото: https://www.interfax.ru/
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830 млн рублей сельхозтоваропроизводители Удмуртии получат до начала сезонных работ.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируют на 10% увеличить господдержку агропромышленного комплекса (АПК). Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольгу Абрамову.

Объем господдержки комплекса в этом году в регионе составил почти 2,38 млрд рублей. 830 млн рублей сельхозтоваропроизводители Удмуртии получат до начала сезонных работ.

«Цифра даже немножко еще подрастет, учитывая то, что вчера нам буквально озвучили, что по нацпроекту на фермерские хозяйства нам добавляют порядка 20 млн из федерального бюджета», - цитирует издание слова Абрамовой.

В прошлом год на поддержку АПК выделяли 2,19 млрд рублей. В этом году показатель подрастет на 9,6%.

Глава ведомства подчеркнула, что в прошлом году не удалось довести до производителей все выделенные средства из-за непредоставления документов и задолженности по налогам.

14:18, 20 марта, 2019
Ксения Чернова
155
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#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#АПК

 

 

 


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