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В Удмуртии сократят сроки выдачи разрешений на строительство

17:30, 18 марта, 2019
17:30, 18 марта, 2019
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#Правительство\n#строительство\n#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
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Согласно документу время прохождения всех необходимых процедур уменьшат до 67 дней.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сократят сроки выдачи разрешений на строительство эталонных объектов в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» до 67 дней. Соответствующие договорённости между собой заключили в понедельник, 18 марта, правительство республики, администрация Ижевска и основные ресурсоснабжающие компании. Об этом сообщает пресс-служба главы и регионального кабинета министров.

 «Так называемый эталонный объект, то есть усредненный, получение разрешения на его строительство будет 67 дней», - прокомментировал глава республики Александр Бречалов. По его словам, данный показатель может стать одним из лучших в России. Ранее он составлял около 130 дней.

Власти республики считают, что сокращение сроков выдачи разрешений позволит предпринимателям сэкономить свои деньги, удешевить объект строительства, а также сделает процедуру максимально прозрачной.

Отметим, что в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Удмуртии планируется увеличить объёмы ввода жилья с 720 тысяч до 1 млн квадратных метров в год. План мероприятий Дорожной карты по сокращению сроков прохождения процедур для получения разрешения на строительство в Ижевске должен быть выполнен до 1 сентября 2019 года.

Наша справка:

Национальный проект «Жилье и городская среда», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает четыре раздела: «Жильё», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды». Одной из целей проекта является увеличение объёма ввода жилья, в том числе за счёт инвестирования в жилищное строительство и модернизации строительной отрасли.

17:30, 18 марта, 2019
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#Правительство\n#строительство\n#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия

 

 

 


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