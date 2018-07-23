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Глазову могут присвоить статус ТОСЭР в третьем квартале 2018 года

11:35, 23 июля, 2018
Дарья Снидкова
11:35, 23 июля, 2018
Дарья Снидкова
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#Глазов\n#Удмуртия\n#ТОСЭР
Фото: wikipedia.org
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Заявка находится на рассмотрении.

Глазов. Удмуртия. В Москву отправлена заявка на присвоение Глазову статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом в ходе рабочей поездки заявил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Заявка будет рассматриваться в третьем квартале 2018 года.

«Присвоение статуса ТОСЭР станет новым импульсом в развитии «северной столицы» Удмуртии», - отметила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, что до конца года в Глазове отремонтируют половину городских дорог.
 Уже сейчас на ремонте сэкономили  45 млн рублей.  Кроме того в северной столице сдали спортивный корпус физико-математического лицея. 

Также до конца года в городе появятся 12 детских городков и 4 спорткомплекса.

11:35, 23 июля, 2018
Дарья Снидкова
178
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ТОСЭР

 

 

 


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