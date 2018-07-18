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В число резидентов ТОСЭР «Сарапул» вошли еще два предприятия

09:40, 18 июля, 2018
Дарья Снидкова
09:40, 18 июля, 2018
Дарья Снидкова
627
0
#бизнес\n#промышленность\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#ТОСЭР
Фото: susanin.news
627
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Общий объем инвестиций в проекты превысит 90 млн рублей.

Сарапул. Удмуртия. Число резидентов территории опережающего развития (ТОСЭР) Сарапула выросло до четырех. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Ими стали ООО «Производственно-сервисная компания «ВЕЛЛИФТ» и ООО «ПЛИТКА-ПЛЮС».

Проект первой компании называется «Организация производства металлических изделий, компонентов промышленного оборудования, грузоподъемных механизмов, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования». В него «вольют» 2,8 млн рублей. Будет создано 11 рабочих мест. Его планируют запустить в 3-4 квартале 2018 года.

Проект «Плитки-плюс» - «Переработка песчано-гравийной смеси и производство изделий из бетона для использования в строительстве» требует инвестиций на сумму 87,4 млн рублей. Будет создано 40 дополнительных рабочих мест.

Общий объем денежных вложений превысит 90 млн рублей, всего создадут более 50 рабочих мест.

Кстати, к 2027 году на территории Сарапула планируется создать 2,5 тыс. дополнительных рабочих мест, объем инвестиций составит 4,5 млрд рублей.

«Под крылом» ТОСЭР уже находятся два предприятия: ООО «КомАР» и ООО «СП «Техника».

Напомним, что ТОСЭР – это экономическая зона, привлекательная для инвесторов: в ней действуют льготные налоговые условия, упрощены административные процедуры. Сарапул получит этот статус в 2017 году. На инфраструктуру города недавно выделили 146 млн рублей.

09:40, 18 июля, 2018
Дарья Снидкова
627
0
#бизнес\n#промышленность\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#ТОСЭР

 

 

 


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