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Ставший интернет-мемом девяток яиц запустят в массовую продажу

20:19, 16 января, 2019
Георгий Поветкин
20:19, 16 января, 2019
Георгий Поветкин
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#интернет\n#Ижевск\n#продукты\n#Удмуртия\n#продукты питания\n#яйца
Фото: pikabu.ru
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При этом производитель обещает одной яйцо отдавать покупателю в подарок.

Ижевск. Удмуртия. Ставший интернет-мемом девяток яиц запустят в массовую продажу. При этом производитель – птицефабрика Вараксино – обещает одной яйцо отдавать покупателю в подарок.

«Особенностью новой линейки продукции станет то, что девять яиц в квадратной упаковке будут продаваться по цене за восемь штук», - утверждают производители.

В пресс-релизе подчеркивается, что выпуск именно такого «девятка» является не разовой акцией. При этом ранее птицефабрика уже реализовывала упаковку 3х3 по заказу одной из торговых сетей Санкт-Петербурга.

Таким образом компания хотела показать российскому покупателю кассету для яиц нового формата, которая популярна в Европе.

«Мы руководствовались тем, что в Европе квадратная упаковка является достаточно распространенной и пользуется популярностью у потребителей. В России же на сегодняшний день наша компания единственная, которая использует такой размер упаковки», - рассказала заместитель гендиректора по маркетингу «КОМОС ГРУПП» (птицефабрика входит в состав холдинга) Юлия Сергеева.

Кассету с девятью яйцами россияне увидят на полках магазинов в конце февраля 2019 года.

Напомним, после новогодних праздников покупатели обнаружили на полках магазинов яйца в упаковке по 9 штук. Это вызвало бурную реакцию в том числе в российских СМИ, после чего кассета стала настоящим интернет-мемом.

20:19, 16 января, 2019
Георгий Поветкин
74
0
#интернет\n#Ижевск\n#продукты\n#Удмуртия\n#продукты питания\n#яйца

 

 

 


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