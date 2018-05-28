Глава Удмуртии: во главу всего ставится безопасность полётов.

Ижевск. Удмуртия. Реконструкцию аэропорта в Ижевске могут начать в 2019 году. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании в понедельник, 28 мая.

«Мы приняли решение. У нас произошла смена руководства компании «Ижавиа»… У нас есть понимание, что в ближайшие два-три года и комплекс, и авиаперевозки ждут изменения. Нас включили в программу федеральную, связанную с ремонтом взлётно-посадочной полосы», - отметил Александр Бречалов.

Он также сказал, что у республики есть все возможности, чтобы начать в следующем году реконструкцию аэропорта. «Сейчас мы ведём переговоры с Аэрофлотом, чтобы более современные суда приходили», - сказал Бречалов.

Глава региона также отметил, что «новый руководитель предприятия с большим опытом. Серьёзные проекты были у него, а в Санкт-Петербурге (Петербургский международный экономический форум – прим. ред.) были у нас встречи на эту тему».

Напомним, что в середине мая новым директором авиакомпании «Ижавиа» стал Александр Синельников.