Александр Бречалов: по «Ижавиа» идут конкретные переговоры

По словам главы Удмуртии, речь может пойти не о концессии, а прямых инвестициях, что будет способствовать передаче взлетно-посадочной полосы аэропорта от федерального Минтранса в собственность региона.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии ведут переговоры с инвестором, который в будущем может вложиться в аэропорт Ижевска. По словам главы Удмуртии, речь может пойти не о концессии, а прямых инвестициях, что поспособствует передаче взлетно-посадочной полосы аэровокзала от федерального Минтранса в собственность региона.

«Да, идут конкретные переговоры, может быть, не концессия, а даже прямые инвестиции в аэропорт. Я не говорю об авиакомпании, мы их разделяем, вы знаете. Я очень надеюсь, что мы в этом году на соглашение выйдем и как результат взлетно-посадочную полосу Минтранс нам передаст в собственность. По авиакомпании у нас активная фаза, фактически завершающая, мы поймем в ближайшее время, есть ли у нас возможность покупать более современные самолеты и как мы будем отношения выстраивать с другими авиакомпаниями», - рассказал журналистам руководитель региона Александр Бречалов.

По его словам, сейчас деятельность авиакомпании является эффективной. Об этом говорят и сторонние эксперты, в частности, представители Объединенной авиастроительной корпорации, которые побывали в республике на прошлой неделе.

«Мы ищем сейчас экономическую модель, чтобы постараться и авиакомпанию сохранить, но мы понимаем, что с Як-42, при том, что самолеты в хорошем состоянии, […] но психологически мы понимаем, что в завтрашний день мы должны, если такое внимание уделяем туризму, начинать с другой авиакомпанией. Мы это понимаем и в этом направлении работаем», - сказал глава Удмуртии.

На данный момент ведется работа по разделению компании. Все необходимые правовые акты уже подписаны.

«Этот процесс запущен, потому что ни один инвестор не зайдет в акционерное общество, где есть авиакомпания, им это не интересно. У нас есть несколько операторов, которые специализируются на аэропортах и только», - уточнил Бречалов.