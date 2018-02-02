Удмуртию с рабочим визитом посетила делегация Объединённой авиастроительной корпорации

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова и президента корпорации Юрия Слюсаря, подобный формат общения дает местным предприятиям возможность выходить на новые рынки и модернизировать производство под определенные запросы со стороны министерств, монополий и крупных компаний.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртию с очередным рабочим визитом посетила делегация Объединённой авиастроительной корпорации. Как рассказали журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов и президент корпорации Юрий Слюсарь, подобный формат общения дает местным предприятиям возможность выходить на новые рынки и модернизировать производство под определенные запросы со стороны министерств, монополий и крупных компаний.

Делегация ОАК в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2018-02-02.

«Я хочу поблагодарить губернатора за возможность приехать и посмотреть предприятия в рамках большой масштабной поездки. Вчера-сегодня делегация работала в республике, мы посмотрели порядка 15 предприятий. Такого десанта мы никуда не высаживали. Благодаря настойчивости губернатора освоили новый для себя формат такого «регионального куста». Предприятия, на которых я побывал все понравились. Мы побывали на предприятии «Аксион-холдинг» наметили там для себя возможные аспекты сотрудничества», - рассказал журналистам президент «ОАК» Юрий Слюсарь.

По его словам, на других предприятиях, которые не имеют прямых отношений с корпорацией, есть возможность расширить номенклатуру покупаемой и продаваемой продукции, в том числе и гражданской.

«Многие предприятия, борясь за выживание, освоили гражданскую продукцию. На «Куполе» сейчас были – совершенно замечательные системы. […] Мы на большом количестве предприятий, где ведем техперевооружение должны их использовать», - отметил Слюсарь.

В свою очередь глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о результатах, которых добивается республика благодаря подобным встречам.

«Важно наше взаимодействие с нескольких точек зрения. Первая – устоявшееся клише, что предприятиям и регионам невозможно пробиться в министерства, корпорации, монополии. На примере сотрудничества с Объединенной авиастроительной корпорацией – это такой образцово показательный формат. С момента первой встречи до сегодняшнего дня прошло не более трех месяцев, за это время проведена полная инвентаризация наших возможностей. Мы увидели то, на что при первой встрече не обращали внимания. Это серьезная работа, которая была пошагово нами расписана. У меня нет сомнения, что она приведет к конкретным результатам», - рассказал Александр Бречалов.

Он также отметил, что подобный формат встреч очень востребован. «Мы зачастую не знаем свои возможности в республике, но если мы ставим задачу конкурировать в глобальном мире, то такие взаимодействия между корпорациями, крупными компаниями и регионами - необходимы. Поэтому первых результатов мы уже достигли – мы больше знаем и наши предприятия уже задумываются об ориентированности на новую продукцию, новые исследования», - сказал глава Удмуртской Республики.

Наша справка:

ОАО «ОАК» было создано 20 ноября 2006 года в целях сохранения и развития научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации, обеспечения безопасности и обороноспособности государства, концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания авиационной техники.

На сегодняшний день ОАК включает в себя около 30 предприятий и является одним из крупнейших игроков на мировом рынке авиастроения. Компании, входящие в структуру Корпорации, обладают правами на такие всемирно известные бренды как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев» а также новые – SSJ, МС-21.