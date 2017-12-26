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      Глазов в 2018 году может получить статус ТОСЭР

      12:41, 26 декабря, 2017
      Анна Торхова
      12:41, 26 декабря, 2017
      Анна Торхова
      458
      0
      #бизнес\n#инвестиции\n#Глазов\n#развитие\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#предпринимательство
      458
      0

      Статус позволит установить в городе благоприятные условия для ведения бизнеса.

      Глазов. Удмуртия. Глазов в 2018 году может получить статус территории опережающего социально-экономического развития. Это позволит установить в городе благоприятные условия для предпринимателей, а также облегчит привлечение инвестиций, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

      В настоящее время заявка направлена в Минэкономразвития России. В документ Глазов включил более 10 производств, которые касаются деревообработки, обработки льна, выпуска электрооборудования для высокоскоростных магистралей РЖД, и другое.

      Глава республики Александр Бречалов отметил, что в Глазове есть огромные перспективы в сфере лесопереработки. «Я полностью поддерживаю главу города (о.н. - Олег Бекмеметьев - прим.ред.), который вышел с инициативой создать промышленный кластер – от грубой до конечной переработки леса. Это хорошая перспектива, и будем всеми силами поддерживать этот проект, и не только через механизмы фонда развития моногородов, у нас есть и республиканские возможности», - заявил руководитель.

      Напомним, ранее мы писали, что в случае получения городом статуса ТОСЭР, в Глазове планируют создать центр металлургии, лесопромышленный кластер, включающий деревообработку, изготовление мебели и строительных материалов.

      Также это позволит городу получить почти 7 млрд рублей инвестиций и около 2,5 тысяч новых рабочих мест.

      В сентябре 2017 года статус ТОСЭР также получил Сарапул. Среди главных преимуществ города на Каме как территории опережающего развития для инвестора стало снижение налогов. Кроме того, за 10 лет Сарапул планирует привлечь около 4,4 млрд рублей инвестиций.

       

      12:41, 26 декабря, 2017
      Анна Торхова
      458
      0
      #бизнес\n#инвестиции\n#Глазов\n#развитие\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#предпринимательство

       

       

       

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