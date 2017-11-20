«Белкамнефть» имени Александра Волкова отдали в залог Сбербанку

Речь идет о залоге всех акций компании в целях перекредитования с улучшенными условиями.

Ижевск. Удмуртия. «Белкамнефть» им. А. А. Волкова отдали в залог Сбербанку. Речь идет о 100% акций компании, которая работает в том числе на территории Удмуртии. Об этом сообщают «Известия».

«Залог доли компании «Белкамнефть» был оформлен в рамках выполнения обязательств по ранее заключенной сделке со Сбербанком», - сообщают «Известия» со ссылкой на «Интерфакс», которому прокомментировали ситуацию в «Нефтисе» (нефтяная компания, принадлежащая структуре Михаила Гуцериева и его семье).

По информации «Известий», это произошло из-за реструктуризации кредита, который был взят компанией «Нефтиса» у Сбербанка.

«У «Нефтисы» был кредит Сбербанка, сейчас прошла реструктуризация кредита с переходом на более выгодные для компании условия кредитования», - говорит источник, близкий к компании. Это подтверждает собеседник, близкий к одному из кредиторов.

«Процентные ставки в России снижаются, поэтому есть смысл инициировать процедуру изменения условий кредитования. Это для юридических лиц сопряжено с большим количеством пересогласований», - отмечает собеседник близкий к компании.

Одновременно с этим на сайте реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (fedresurs.ru), появилась информация о передаче 100% доли участия в ООО «Белкамнефть» от АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в залог Сбербанку. Срок исполнения обязательств по залогам определен до конца 2019 года.

Наша справка:

АО «Белкамнефть» имени А. А. Волкова осуществляет добычу и подготовку нефти на территории Удмуртской Республики, Башкирии и Кировской области. На балансе группы компаний «Белкамнефть» находится 53 нефтяных месторождения.

Объем добычи нефти предприятиями группы «Белкамнефть» в 2016 году составил 4 миллиона 104 тысячи тонн нефти. Введено из бурения в эксплуатацию 43 новые нефтяные скважины. Дополнительная добыча нефти за счет ввода новых скважин составила 261,422 тысячи тонн.