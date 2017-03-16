Теплоснабжающие организации Удмуртии задолжали за газ более 1 миллиарда рублей

«Лидером» по сумме задолженности является КТС Воткинск – 109,2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Просроченная задолженность теплоснабжающих организаций Удмуртии перед поставщиком газа - компанией «Газпром межрегионгаз Ижевск», по оперативным данным на 16 марта 2017 года, составляет 1,036 миллиарда рублей.

В числе наиболее проблемных должников:

- ООО «Районная теплоснабжающая компания» - 103,7 млн рублей;

- КТС Воткинск – 109,2 млн рублей;

- МУП Камбарского района «Энергия» – 18,2 млн рублей;

- МП «Тепловые сети» Камбарского района – 18,0 млн рублей;

- ООО «Водолей» Камбарский район – 0,8 млн рублей;

- МУП «ГКОС» Камбарский район – 3,4 млн рублей;

- МУП ЖКХ Можга - 44,9 млн рублей;

- ООО «Игринская энергетическая компания» - 19,4 млн рублей;

- ООО «Увинская управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством»– 19,6 млн рублей.