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      Новости Удмуртии

      Теплоснабжающие организации Удмуртии задолжали за газ более 1 миллиарда рублей

      12:00, 16 марта, 2017
      Дарья Саушина
      12:00, 16 марта, 2017
      Дарья Саушина
      146
      0
      #Газпром\n#ЖКХ\n#реклама\n#газ\n#Удмуртия
      146
      0

      «Лидером» по сумме задолженности является КТС Воткинск – 109,2 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Просроченная задолженность теплоснабжающих организаций Удмуртии перед поставщиком газа - компанией «Газпром межрегионгаз Ижевск», по оперативным данным на 16 марта 2017 года, составляет 1,036 миллиарда рублей.

      В числе наиболее проблемных должников:

      - ООО «Районная теплоснабжающая компания» - 103,7 млн рублей;

      - КТС Воткинск – 109,2 млн рублей;

      - МУП Камбарского района «Энергия» – 18,2 млн рублей;

      - МП «Тепловые сети» Камбарского района – 18,0 млн рублей;

      - ООО «Водолей» Камбарский район – 0,8 млн рублей;

      - МУП «ГКОС» Камбарский район – 3,4  млн рублей;

      - МУП ЖКХ Можга -  44,9 млн рублей;

      - ООО «Игринская энергетическая компания» - 19,4 млн рублей;

      - ООО «Увинская управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством»– 19,6 млн рублей.

      12:00, 16 марта, 2017
      Дарья Саушина
      146
      0
      #Газпром\n#ЖКХ\n#реклама\n#газ\n#Удмуртия

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