По его словам, приостановка действовала только в начале года.

Ижевск. Удмуртия. Производство автомобилей Nissan Sentra в Ижевске возобновили c марта. Как сообщил корреспонденту информагентства «Сусанин» PR директор Nissan и Datsun в России Роман Скольский, приостановка была корректировочной и действовала только в начале 2017 года.

«Могу подтвердить приостановку в начале года, вызванную значительным запасом автомобилей на дилерских складах, но с марта производство возобновилось. Машины продаются, ничего не отменяется, это была корректировочная приостановка, в связи с наличием определенного запаса автомобилей на складах», - сказал Скольский.

Напомним, ранее сообщалось, что Nissan приостановил производство седана Sentra на площадке «Lada Ижевск».