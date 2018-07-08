Сборная России закончила выступление на чемпионате мира по футболу

Команда Станислава Черчесова проиграла в серии пенальти хорватам.

Сочи. Россия. Сборная России на стадии ¼ финала закончила выступление на домашнем чемпионате мира по футболу. Команда Станислава Черчесова проиграла в серии пенальти хорватам.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В составе сборной России результативным дальним ударом отметился Денис Черышев. Ворота Игоря Акинфеева поразил Андрей Крамарич.

В дополнительных таймах сборные также обменялись голами, их на свой счет записали Домагой Вида и Марио Фернандес. В серии пенальти удачливее были футболисты из Хорватии. Решающий 11-метровый точно исполнил Иван Ракитич.

В полуфинале хорваты сыграют со сборной Англии. Также за выход в финал поборются Франция и Бельгия, которая ранее выбила из турнира Бразилию.

Отметим, что Хорватия во второй раз в своей истории вышла в полуфинал чемпионатов мира, а Россия впервые добралась до четвертьфинала.