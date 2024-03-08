Торт массой более 600 кг приготовили в Сочи в честь 8 марта

Сочи. Краснодарский край. В честь 8 марта кондитеры из Сочи приготовили ягодный торт рекордных размеров. Об этом пишет «МИР24» со ссылкой на РИА «Новости».

Над изделием размером 4x2,4 метра и весом 623 кг трудились 20 кондитеров в течение двух дней. По словам вице-мэра города Светланы Калининой, торт обновит рекорд России.

Кондитерское изделие разместили на Южном моле морского порта Сочи. Угоститься тортом смогут все желающие, сообщает радио «Говорит Москва».

Кроме того, по городу курсирует цветочный автобус. Первым женщинам-пассажирам вручили букеты. Прокатиться на нём можно будет до конца выходных.